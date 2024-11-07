Цены на нефть растут: инвесторы ожидают последствий выборов в США

Цены на нефть выросли в четверг после распродажи, вызванной выборами в США, поскольку риски для поставок нефти, связанные с победой Трампа и ураганом на побережье Мексиканского залива, перевесили укрепление доллара и снижение импорта сырой нефти в Китае.

Об этом пишет Reuters.

"Беспокойство вокруг президентства Трампа, а также приближающийся ураган "более чем компенсировали послевыборное влияние более сильного доллара США и более высоких, чем ожидалось, запасов в США", - написал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Избрание Трампа сначала спровоцировало распродажу, которая привела к падению цен на нефть более чем на 2 долл., поскольку доллар США поднялся до самого высокого уровня с сентября 2022 года. Но контракты к концу сессии в среду снизились на 61 цент за Brent и на 30 центов за WTI.

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"Исторически политика Трампа была направлена на поддержку бизнеса, что, вероятно, поддерживает общий экономический рост и увеличивает спрос на топливо. Однако любое вмешательство в политику ФРС может привести к дальнейшим проблемам на рынке нефти", - говорит старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"На фоне стремительного роста курса доллара, который находится на почти 4-месячных максимумах, нефть, похоже, испытывает сильный встречный ветер после результатов выборов в США", - добавил он.

По словам Сачдевы, рост нефтяных рынков может быть ограниченным в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что ОПЕК увеличит объемы поставок в январе, в то время как исторические тенденции не указывают на то, что санкции помешают Индии и Китаю продолжать покупать нефть у России или Ирана.

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Ожидается также, что Дональд Трамп возобновит свою "политику максимального давления" санкций на иранскую нефть. По оценкам Energy Aspect, это может привести к сокращению поставок на 1 миллион баррелей в день.

Во время своего первого срока Трамп также ввел более жесткие санкции в отношении венесуэльской нефти - меры, которые были ненадолго отменены администрацией Байдена, но впоследствии восстановлены.