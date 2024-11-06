Китайские рынки падают с приближением президентства Трампа

Китайский юань и фондовые рынки резко упали, поскольку президентство Дональда Трампа и республиканский контроль над Конгрессом США грозит усилением напряженности в вопросах торговли и технологий.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский индекс "голубых фишек" CSI300, упал на 0,5%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng, который больше отражает настроения иностранных инвесторов, упал на 2,3%.

Сообщается, что индекс Hang Seng China Enterprises, упал на 2,6%.

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Акции китайских технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже снизились в целом, а гигант электронной коммерции JD.com, и Alibaba, снизились на 4% каждая.

Президентские выборы в США будут иметь значительное влияние на экономику и рынки капитала Китая. В рамках своей кампании по поддержке американского производства Трамп пообещал избирателям, что введет тарифы на товары из Китая на уровне 60% или более.

Таким образом, иностранные инвесторы, скорее всего, займут защитную позицию в отношении любых активов, связанных с Китаем.

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Китайский фондовый рынок находится в процессе восстановления после многолетнего спада, поскольку власти обещают решать проблему слабого потребления и спада в секторе недвижимости.

Индекс CSI 300 вырос более чем на 20% с 23 сентября, когда Пекин начал внедрять меры по снижению ставок и стимулированию экономики.

Во время первого президентства Трампа юань ослаб примерно на 5% по отношению к доллару во время первого раунда американских тарифов на китайские товары в 2018 году, и упал еще на 1,5% через год после эскалации торговой напряженности.

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