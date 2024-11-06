Нефть колеблется в цене, поскольку трейдеры оценивают последствия победы Трампа

Нефть колебалась, поскольку ставки на то, что победа Дональда Трампа на выборах ускорит экономический рост, конкурировали с медвежьими рыночными данными из США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки West Texas Intermediate почти не изменилась - около 72 долл за баррель после предыдущего падения на 3,1%. Мировой эталон Brent снизился до 75 долл.

Победа Трампа подняла акции до исторических максимумов, в то время, как доходность облигаций подскочила, а доллар укрепился. Что касается нефти, то послевыборное позиционирование столкнулось с данными правительства США, которые показали, что запасы нефти, бензина и дистиллятов в стране выросли на прошлой неделе.

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В Америке ураган Рафаэль быстро усиливается, приближаясь к Мексиканскому заливу, угрожая перебоями в работе американских морских нефтяных и газовых платформ.

Chevron Corp. во вторник остановила добычу в Мексиканском заливе, а Shell Plc эвакуировала часть вспомогательного персонала из этого района.

Однако, нефть подешевела более чем на 10% с начала июня из-за ожиданий слабого спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, и роста поставок из Америки.

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Напомним:

Цены на нефть снизились более чем на 1% в среду, поскольку доллар укрепился на фоне ставок рынка на возможную победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.