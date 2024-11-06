Зеленский подписал закон о расширении полномочий НБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Подписан законопроект №11043 по совершенствованию функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг", - написал Железняк в Телеграмм.

Закон расширяет полномочия регулятора и упрощает предоставление платежных услуг небанковскими учреждениями.

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В частности, позволяет финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании их основной лицензии без получения дополнительной. При этом НБУ получает право устанавливать требования к регулятивному капиталу небанковских провайдеров платежных услуг.

Закон также усиливает ответственность за нарушения в сфере платежных услуг. Максимальный размер штрафа для поставщиков платежных услуг, включая банки, возрастает до 5% от суммы операций, проведенных с нарушениями, вместо нынешних 170 тыс. грн.

Кроме того, закон расширяет возможности НБУ по проведению проверок. Отныне регулятор сможет осуществлять их не только офлайн, но и в онлайн-режиме с обязательным предоставлением дистанционного доступа к необходимым документам и информации.

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"Закон поможет бороться с различными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами", - объяснял ранее Железняк.

"Дропы" - люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Напомним:

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Такое ограничение будет действовать полгода только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.