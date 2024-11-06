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Выручка Lamborghini подскочила на 20%: причины

Среда, 6 ноября 2024, 18:59 - Алексей Артемчук

Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Lamborghini сообщил о девятимесячном доходе, который вырос на 20% до 2,60 млрд долл, благодаря значительному портфелю заказов и высокому спросу на все модели.

Об этом сообщает Reuters.

За первые девять месяцев 2024 года компания поставила 8 411 автомобилей, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда она впервые превысила 10 тыс. поставок.

Lamborghini, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, также продемонстрировала рост операционной прибыли (EBIT) на 9,8% до 678 миллионов евро.

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Генеральный директор Стефан Винкельманн заявил, что за последние 18 месяцев автопроизводитель получил толчок благодаря внедрению трех новых моделей.

автомобили Италия
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