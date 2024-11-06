Пять новых производителей присоединились к госпрограмме компенсации за технику в Украине

К государственной программе частичной компенсации расходов на украинскую технику и оборудование присоединились пять новых производителей.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Государственная программа частичной компенсации затрат на украинскую технику и оборудование активно развивается. К программе присоединились пять новых производителей, которые в целом предложили в перечень 40 наименований техники и оборудования", - отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

Отныне 15% компенсации будет начисляться за приобретение продукции таких предприятий:

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ООО "ТДС Укрспецтехника" (Киевская область) - на погрузчики;

ОДО "Дизельмаш - КГУ" (Николаевская область) - на когенерационные установки;

ООО "Завод Кобзаренко" (Сумская область) - на прицепы и полуприцепы различных модификаций и цистерны;

ОДО "Укрлифтсервис" (Киев) - на лифты;

ООО "Черниговский автозавод" (Чернигов) - на автобусы "Эталон".

Кроме этого, перечень дополнен продукцией производителей, которые присоединились к программе ранее, а именно ООО "Завод Евроформат" (лифты пассажирские различных модификаций) и ООО "Велмаш-Украина" (прицепы).

Отмечается, что впоследствии покупатели сейчас имеют доступ к почти 140 позициям от 14 украинских производителей, которые присоединились к программе.