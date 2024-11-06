Международные резервы Украины сократились на 6% за месяц

Международные резервы Украины на 1 ноября 2024 года составляли $36,58 млрд. По предварительным данным, в октябре они уменьшились на 6% или на $2,32 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Динамика международных резервов в октябре 2024 года обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - пояснили в Нацбанке.

Реклама:

Как говорится в сообщении, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,43 млрд.

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 943,4 млн долл. США, из которых:

710,0 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

186,0 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

21,6 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

11,6 млн долл. США - обслуживание долга перед ЕС;

14,2 млн долл. США - уплата другим международным кредиторам.

Также Украина уплатила Международному валютному фонду 87,9 млн долл. США.

Реклама:

В то же время в прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 млрд долл. США. Из этой суммы:

1 111,2 млн долл. США - от Международного валютного фонда;

569,1 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;

289,5 млн долл. США - от Правительства Канады;

21,6 млн долл. США - грантовые средства от Правительства Сербии.

По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет 43,6 млрд долл. США, учитывая заверения по финансированию, предоставленные партнерами.

Напомним:

Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов в 2024 - 2026 годах по сравнению с июльским прогнозом. Так, по прогнозу резервы в конце 2024 года составят 43,6 миллиарда долларов против 41,2 миллиарда предусмотренных ранее.