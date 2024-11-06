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Расчетный рекорд: через РРО прошло более 400 миллиардов в октябре

Среда, 6 ноября 2024, 15:44 - Виктор Волокита

В октябре 2024 года объем торговых сделок через регистраторы расчетных операций (РРО) обновил исторический рекорд и - 408,36 млрд грн. 

Такие данные опубликовал председатель Комитета Верховной рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2024 года - 310,2 млрд грн.

Среднедневной объем сделок вырос до 13,2 млрд грн в октябре против 10 млрд грн в январе.

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Гетманцев объяснил рост объема торговых сделок через РРО в том числе и увеличением количества проверок фискальными органами.

В январе-октябре 2024 года было проведено 29 100 проверок и по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

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В Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд грн незадекларированных налогов.

торговля Налоговая
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