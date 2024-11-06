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Зеленский подписал закон об ограниченном использовании пальмового масла в продуктах

Среда, 6 ноября 2024, 13:14 - Виктор Волокита

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5148, который ограничивает использование пальмового масла в пищевых продуктах. 

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В частности, документ предусматривает запрет использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах, гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании и других пищевых продуктах, в частности в кондитерских изделиях.

Согласно закону, будут введены штрафные санкции за его нарушение, а также четкая и понятная маркировка пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.

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Закон должен усовершенствовать законодательство в сфере детского питания и повысить качество продуктов. Он также гармонизирует украинское законодательство в сфере детского питания с требованиями Европейского Союза.

Напомним:

В мире падают цены на популярное соевое масло, тогда как некогда самое дешевое пальмовое дорожает.

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