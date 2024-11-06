Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 6 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 4 копейки, евро - на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,43 грн, евро - 45,15 грн (на 5 ноября доллар - 41,39 грн, евро - 45,14 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,69 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,95 - 45,35 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,25 - 41,70 грн (курс на 5 ноября - 41,25 - 41,70 грн);

Евро - 44,80 - 45,48 грн (курс на 5 ноября - 44,95 - 45,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,67 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.