Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Среда, 6 ноября 2024, 09:00 -
Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9% обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.
Об этом говорится в тексте ЭП.
По состоянию на 8:50 Bitcoin стоит уже 74,7 тысячи долларов, пишет CoinDesk. Капитализация криптовалюты составила 1,48 трлн долларов.
В то же время вторая по капитализации криптовалюта Etherum в настоящее время выросла на 7,09% до 2,58 тысячи долларов.
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