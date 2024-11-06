Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США

Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9% обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.

Об этом говорится в тексте ЭП.

По состоянию на 8:50 Bitcoin стоит уже 74,7 тысячи долларов, пишет CoinDesk. Капитализация криптовалюты составила 1,48 трлн долларов.

В то же время вторая по капитализации криптовалюта Etherum в настоящее время выросла на 7,09% до 2,58 тысячи долларов.

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