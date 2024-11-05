В офисах сервиса Netflix во Франции и Нидерландах провели обыски

Следствия по налоговому мошенничеству провели обыски в офисах Netflix в Париже и Амстердаме.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Обыски в офисах американского стримингового гиганта Netflix во Франции и Нидерландах были проведены в рамках предварительного расследования по отмыванию налоговых средств, сообщил французский судебный источник во вторник.

Французское расследование, которое ведет специальное подразделение финансовой прокуратуры по расследованию экономических преступлений (PNF), было начато в ноябре 2022 года.

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Следователи по экономическим преступлениям и коррупции провели обыски в офисах компании в центре Парижа утром во вторник, а одновременно нидерландские власти обыскивали европейский офис Netflix в Амстердаме, сообщил французский источник.

Предварительное расследование во Франции не означает выдвижения уголовных обвинений и не обязательно приведет к судебному процессу. Причины, которые привели к началу расследования, пока не разглашаются.

Крупные технологические компании, которые предоставляют онлайн-сервисы и подписки в разных странах, часто сталкиваются с трудностями с европейскими налоговыми органами.

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Новостной сайт La Lettre сообщал, что французское подразделение Netflix попало под внимание налоговых органов из-за низкого уровня задекларированных доходов, который, как отмечали СМИ, не соответствовал количеству пользователей в стране.

С 2019 по 2020 год Netflix Services France уплатил менее миллиона евро корпоративных налогов благодаря отдельному подразделению, зарегистрированному в Нидерландах, сообщает La Lettre, добавляя, что компания прекратила такую практику в 2021 году.

Согласно корпоративным записям, которые пересмотрело Reuters, доходы французского подразделения Netflix выросли до примерно 1,2 миллиарда евро в 2021 году с 47 миллионов годом ранее.