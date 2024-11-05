Цены на яйца за месяц выросли на 60%: с чем это связано

За октябрь 2024 года стоимость яиц в магазинах выросла на 60%, из-за повышения цен на корма и энергоносители.

Об этом сообщили NV Бизнес в пресс-службе АТБ.

"Производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее", - говорят в АТБ.

По словам исполнительного директора ассоциации Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, с начала года комбикорма выросли в цене: фуражная пшеница - на 70%, кукуруза - на 80%, подсолнечный шрот - на 60%.

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Кроме того, почти вдвое выросла стоимость электроэнергии для промышленности. Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы на альтернативные источники энергообеспечения.

В то же время сезонное сокращение производства касается только частных хозяйств, в осенний период оно сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой - до 50%.

Однако, по наблюдениям Карпенко, потребительские цены на яйца в сентябре этого года были ниже на 20% от прошлогодних, а октябрьские цены - на 15% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

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Напомним:

Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.