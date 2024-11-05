В Украине задержали преступную организацию, которая захватила шахту и незаконно добывала уголь

Фото: Офис Генпрокурора

Прокуратура пресекла деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, участники преступной организации в сентябре 2021 года, угрожая применением физического насилия и подделав официальные документы, захватили территорию одной из шахт Донецкой области.

Как говорится в сообщении, в преступное объединение входили физически подготовленные граждане, которые отвечали за силовой захват имущественного комплекса и дальнейшую его охрану, а также лица, знакомые с добычей угля и его реализацией. Одним из активных участников преступной организации был председатель поселкового совета, на территории которого она действовала.

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Подозреваемые осуществляли незаконную добычу каменного угля без специальных разрешительных документов и реализовывали товар через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций.

Такая их деятельность нанесла государству более миллиарда гривен убытков.

Правоохранители провели на территории г. Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

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"Обнаружено и изъято более 1,4 млн грн, средства связи, черновую бухгалтерию, носители информации, компьютерную технику, 7 транспортных средств, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили десяти участникам о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подделке и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых.

Отмечается, что задержан организатор и восемь членов преступной организации, еще один находится в розыске. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.