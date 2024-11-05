Уволили заместителя министра обороны, который отвечал за финансы
Вторник, 5 ноября 2024, 14:16 -
Правительство уволило с должности заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Уволен Джигир Юрий Анатольевич с должности заместителя Министра обороны Украины", - сообщил он.
Юрий Джигир был назначен на должность заместителя министра обороны 27 сентября 2023 года. Занимался вопросами финансов.
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С конца июля 2018 года до марта 2020 года он занимал должность заместителя министра финансов.
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