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Уволили заместителя министра обороны, который отвечал за финансы

Вторник, 5 ноября 2024, 14:16 - Артур Крыжный
 
Юрий Джигир

Правительство уволило с должности заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Джигир Юрий Анатольевич с должности заместителя Министра обороны Украины", - сообщил он.

Юрий Джигир был назначен на должность заместителя министра обороны 27 сентября 2023 года. Занимался вопросами финансов.

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С конца июля 2018 года до марта 2020 года он занимал должность заместителя министра финансов.

Минобороны
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Экономическая правда
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