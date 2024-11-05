Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg

Оружие, которое легально экспортировалось из Великобритании, используется для охраны российских танкеров с нефтью, и британские власти ничего не могут с этим сделать.

Об этом сообщает Bloomberg.

В июле 2023 года Британия отозвала лицензии у компании MNG Maritime, которая оперировала тремя судами-арсеналами: Genesis, Antarctic Dream и Siam, поскольку она предоставляла охранников для санкционного флота российских танкеров.

После отзыва лицензий оружие (речь идет о сотнях единиц) нужно было вернуть, но этого не произошло, потому что MNG Maritime была немедленно выкуплена сингапурской Sinbad Navigation.

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Из-за смены собственности и юрисдикции Великобритания не может установить точное местонахождение оружия и потеряла законное право конфисковать его.

Между тем Sinbad Navigation активно сотрудничает с российскими танкерами, в частности предоставляет услуги безопасности для российского Совкомфлота.

Sinbad Navigation не находится под санкциями и услуги, которые она предоставляет, формально не нарушают санкции. Но при этом компания стала важным элементом, позволяющим России продолжать нефтяную торговлю, несмотря на санкции.

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Около 20 лет назад из-за всплеска пиратства возле Сомали наличие вооруженной охраны стало обязательным требованием для страхования грузовых судов. Хотя в последнее время случаи пиратства уменьшились (с 400 в 2010 году до 60 в 2023-м), появилась новая угроза - нападения йеменских хуситов.

Перевозчики используют для охраны специальные компании, которые хранят свое оружие на кораблях-арсеналах. Три-четыре охранника с оружием пересаживаются на танкер, а после прохождения опасной зоны на резиновых лодках возвращаются на свой корабль. Стоимость такой услуги составляет более 4 тыс долл в каждую сторону.