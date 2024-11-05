Фигуранты коррупционных схем в МСЭК: АРМА разыскало их первые миллионные активы

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пятерых фигурантов, задействованных в криминальных схемах в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

По ее словам, Нацагентство привлечено к выявлению и розыску активов работников лечебных учреждений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ВВК и МСЭК, которые были привлечены к коррупционным схемам.

В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса человека с инвалидностью лицами призывного возраста, что давало им возможность избежать призыва на военную службу.

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Работники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения. В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса.

Кроме того, инспекторы АРМА обнаружили корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.

Отмечается, что большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц.

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Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительные органы.

Напомним:

22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.

Правоохранители разоблачили в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ривне изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.

Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.

Во исполнение решений СНБО и президента правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.