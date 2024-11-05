В Украине снизилось потребление электроэнергии почти на 5%

В Украине 5 ноября потребление электроэнергии снизилось по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

5 ноября по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,5% ниже, чем в понедельник, 4 ноября.

"Причина такого изменения - установление солнечной погоды в большинстве областей и, соответственно, более эффективная, чем вчера, работа бытовых солнечных электростанций", - отметили в компании.

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4 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,8% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. Причина - существенное снижение температуры воздуха во всех регионах.

В "Укрэнерго" призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы.