ЧАО "Карлсберг Украина" отзывает часть партии пива "Львовское Рождественское" из обращения из-за дефектов упаковки.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"Предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой во время внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки", - говорится в сообщении.

"Карлсберг Украина" сообщил Госпродпотребслужбе о решении об отзыве с рынка партии пива темного пастеризованного „Львовское Рождественское" в стеклянных бутылках объемом единицы продукции 0,5 л по номеру партии, что совпадает с датой производства 03.10.24.

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"Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продаж продукты в указанной упаковке", - отметили в отраслевой службе.

Компания информирует потребителей об этом решении и просит потребителей при обнаружении продукта с датой производства 03.10.2024 09-12 ч 18-19 ч не открывать бутылку, не употреблять продукт и вернуть его через место приобретения.