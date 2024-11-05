Авторы законопроекта объяснили, сколько можно хранить дров без угрозы лишения свободы

Проголосованный Верховной Радой законопроект позволяет украинцам хранить 30 куб м сосновых дров или 15 куб м дубовых.

Об этом сообщила партия "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта №9665 Максима Павлюка.

Причем, он отметил, что чисто технически эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам Полякова, проголосованный Верховной Радой законопроект по совершенствованию ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу.

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"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой", - заявил депутат.

"Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", - отметил Максим Павлюк.

Он также рассказал, что для привлечения к уголовной ответственности необходимо дрова на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным ДроваЕ, - 30 м куб. сосны, или 15 м куб. дуба.

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В то же время, как добавил депутат, если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше, чем 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться.

"Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу.

Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", - сообщил автор законопроекта.

Напомним:

Верховная Рада 10 октября приняла законопроект, который предусматривает ответственность за хранение дров без документов. Он передан на подпись президенту.

Закон предусматривает:

штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тыс грн

от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс грн.

Кроме того, закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины - от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров.