ИИ-Стартап Physical Intelligence привлек $400 млн от Безоса и OpenAI

Стартап Physical Intelligence, который разрабатывает фундаментальное программное обеспечение для роботов, заявил, что привлек 400 млн долл от Джеффа Безоса из Amazon, OpenAI, венчурных компаний Thrive Capital и Lux Capital.

Об этом сообщает Reuters.

Physical Intelligence стремится создать программное обеспечение, которое бы работало на любом роботе, устраняя необходимость разрабатывать программное обеспечение для каждой конкретной задачи.

По данным PitchBook, новые средства были привлечены при оценке компании в 2 миллиарда долларов.

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В сферу роботизированного искусственного интеллекта проникают многочисленные стартапы, в частности Vicarious, который в 2022 году приобрела компания Intrinsic, принадлежащая Alphabet, Universal Robots, Seegrid и Covariant.

На прошлой неделе журнал Physical Intelligence опубликовал статью, в которой показал, как программное обеспечение под названием π0, или пи-ноль, позволяет роботам складывать белье, паковать продукты и доставать тосты из тостера.