В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек
Понедельник, 4 ноября 2024, 19:33 -
В сервисе "Резерв+" начали бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщает заместитель Министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Первыми протестируют новую функцию студенты и аспиранты, заполнившие онлайн-форму. После этого к тестированию присоединятся люди с инвалидностью и многодетные.
Те, кто уже имеет отсрочку не смогут оформить ее в цифровом формате до момента завершения действия действующей, ведь не может быть двух активных отсрочек.
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По словам Черногоренко, до начала полноценной работы сервиса остались "считанные дни".
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