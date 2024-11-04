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В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек

Понедельник, 4 ноября 2024, 19:33 - Владимир Туник-Фриз

В сервисе "Резерв+" начали бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает заместитель Министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Первыми протестируют новую функцию студенты и аспиранты, заполнившие онлайн-форму. После этого к тестированию присоединятся люди с инвалидностью и многодетные.

Те, кто уже имеет отсрочку не смогут оформить ее в цифровом формате до момента завершения действия действующей, ведь не может быть двух активных отсрочек.

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По словам Черногоренко, до начала полноценной работы сервиса остались "считанные дни".

технології война Минобороны
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Экономическая правда
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