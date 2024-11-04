ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока

Антимонопольные регуляторы ЕС оценят, соответствует ли операционная система Apple для iPad правилам блока направленным на сдерживание власти крупных технологий.

Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг исполнительной власти ЕС, которая выступает в роли защитника конкуренции в блоке, последовал за публикацией компанией Apple отчета о соответствии своей операционной системы iPad OS, определенной Комиссией в апреле как важное средство связи бизнеса со своими клиентами.

"Теперь Комиссия тщательно оценит, являются ли меры, принятые в отношении iPad OS, эффективными для соблюдения обязательств DMA", - говорится в заявлении антимонопольного органа ЕС.

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Закон о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в начале этого года, требует от Apple разрешить пользователям устанавливать на iPad веб-браузер по умолчанию, разрешить альтернативные магазины приложений в своей операционной системе, а также разрешить наушники и смарт-ручки для доступа к функциям iPad OS.

Нарушение DMA может стоить компаниям штрафов в размере до 10% от их глобального годового оборота.