"Нафтогаз" решил капитализировать проценты по евробондам на $83,8 миллиона

НАК "Нафтогаз Украины" воспользовался полученным в ходе реструктуризации правом капитализировать отложенные проценты по еврооблигациям-2028, срок погашения которых наступал 8 ноября этого года.

Об этом говорится в сообщении эмитента евробондов НАК "Нафтогаза" - Kondor Finance plc - на Ирландской фондовой бирже, передает "Интерфакс Украина".

По информации, проценты капитализированы на сумму 83,78 млн долл, в результате чего номинальная сумма долга по евробондам увеличивается до 583,8 тыс долл.

Согласно отчету НАК, по состоянию на конец июня 2024 года компания накопила на специальном счете 38,1 млн долл для обеспечения выплаты купонных платежей по еврооблигациям-2028 на 500 млн долл.

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В июле 2024 года завершился предусмотренный кредитным соглашением период отсрочки платежей по двум выпускам евробондов, и "Нафтогаз" также воспользовался правом капитализировать отсроченные купонные платежи и осуществил очередные необходимые выплаты в полном объеме.

На организованном Dragon Capital (владелец "Украинской правды") в июле конференц-звонке с инвесторами председатель правления компании Алексей Чернышов отметил, что "Нафтогаз" сможет осуществить все необходимые платежи по имеющимся долгам, подлежащим выплате в 2025 году, однако рассматривает возможность реструктуризации долговых выплат, которые приходятся на 2026 год и состоят преимущественно из платежей по еврооблигациям.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, курс еврооблигаций "Нафтогаза" на 500 млн долл. с погашением 8 ноября 2028 года и процентной ставкой 7,625% в понедельник вырос на 0,08% - до 83,96% от номинала, тогда как курс еврооблигаций на 694,6 млн евро с погашением 19 июля 2026 года не изменился - 74,34% от номинала.

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Чистая консолидированная прибыль "Нафтогаза" по итогам января-июня 2024 года увеличилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,414 млрд грн, а доход от реализации вырос на 28,1% - до 143,373 млрд грн.