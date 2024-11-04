ОПЕК+ снова отложила увеличение добычи, что свидетельствует о мягком спросе

Геополитическая неопределенность, вероятно, получит львиную долю вины за решение ОПЕК+ в очередной раз отложить увеличение добычи нефти, но слабый спрос, особенно в Азии, является более значимым.

Об этом сообщает Reuters.

Восемь членов ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти, а также Россию и других союзников, отложили запланированное увеличение добычи нефти на 180 000 баррелей в сутки в декабре еще на один месяц.

Группа должна была увеличить добычу в декабре в рамках плана постепенного сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки в течение 2025 года.

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Решение отложить увеличение добычи было ожидаемым, поскольку цена на нефть все еще снижается, хотя и с повышенной волатильностью из-за конфликта на Ближнем Востоке, в котором основные игроки - Израиль и Иран - осуществляют торговые атаки друг на друга.

На прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на уровне 73,10 долл за баррель, после падения до 71,08 долл в начале недели.

В начале торгов в Азии в понедельник цена нефти Brent выросла на 2,5% до 74,94 доллара за баррель, а затем снизилась до 74,16 доллара за баррель.

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Тем не менее, контракт все еще почти на 10% ниже своего последнего пика в 81,16 долл от 7 октября и находится в фазе ослабления с момента достижения нынешнего максимума в 90,92 долл от 11 апреля.

Основной причиной снижения цен на нефть является то, что спрос в Азии разочаровал прогнозы, сделанные ранее в этом году ОПЕК и другими прогнозистами.

Поток мягких цифр из Азии, крупнейшего региона-импортера нефти, по оценкам LSEG Oil Research, составил 26,74 млн баррелей в сутки в октябре, по сравнению с 27,05 млн баррелей в сутки в сентябре.

За первые 10 месяцев года импорт нефти в Азию составил 26,78 млн баррелей в сутки, что на 200 000 баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период 2023 года, согласно данным LSEG.