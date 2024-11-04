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Совладелец АТБ заходит в жилищное строительство: поможет Ваврышу достроить ЖК в Киеве

Понедельник, 4 ноября 2024, 16:39 - Артур Крыжный

Инвестиционная группа BGV Group Management Геннадия Буткевича (совладельца сети "АТБ") и девелоперская компания SAGA Development Сергея Ваврыша начали сотрудничество над проектом Boston Creative House на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Об этом говорится в сообщении BGV Group.

Отмечается, что сейчас компании рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества в других девелоперских проектах.

SAGA Development анонсировала Boston Creative House в 2020 году и обещала завершить его в 2023 году, но на ноябрь 2024 года, по данным ЛУН, построила только три этажа из 24.

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