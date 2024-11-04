Национальный кэшбек: украинцам в октябре начислили втрое больше, чем в сентябре

Общая сумма кэшбека, начисленного украинцам за октябрь, составляет 125 млн грн. Это втрое больше, чем в сентябре.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что почти вдвое выросло и количество потребителей - участников программы. По состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кэшбек.

"Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, состоится в конце ноября на карту для выплат "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії. Это сделали 1,9 миллиона граждан", - рассказала Юлия Свириденко.

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По ее информации, накануне государство осуществило выплату кэшбека за сентябрь. Тогда украинцы получили 37,2 млн грн.

Напомним:

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, включенных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы. На конец октября полторы тысячи производителей включили в программу 300 тысяч местных товаров.

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Потратить кэшбэк можно на оплату разнообразных услуг: коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных и многих других. Кроме этого, кэшбек можно перечислить на поддержку Вооруженных Сил Украины или приобретение военных облигаций.

Чтобы присоединиться к программе "Национальный кэшбек", необходимо: