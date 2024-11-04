Национальный кэшбек: украинцам в октябре начислили втрое больше, чем в сентябре
Общая сумма кэшбека, начисленного украинцам за октябрь, составляет 125 млн грн. Это втрое больше, чем в сентябре.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что почти вдвое выросло и количество потребителей - участников программы. По состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кэшбек.
"Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, состоится в конце ноября на карту для выплат "Национальный кэшбек". Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії. Это сделали 1,9 миллиона граждан", - рассказала Юлия Свириденко.
По ее информации, накануне государство осуществило выплату кэшбека за сентябрь. Тогда украинцы получили 37,2 млн грн.
Напомним:
Кэшбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, включенных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы. На конец октября полторы тысячи производителей включили в программу 300 тысяч местных товаров.
Потратить кэшбэк можно на оплату разнообразных услуг: коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных и многих других. Кроме этого, кэшбек можно перечислить на поддержку Вооруженных Сил Украины или приобретение военных облигаций.
Чтобы присоединиться к программе "Национальный кэшбек", необходимо:
- Открыть карту для выплат Национальный кэшбек в отделении банка или через сайт или банковское приложение. В программе участвуют ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом.
- Предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с карт, которыми вы обычно совершаете покупки.
- В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" активировать карту "Национальный кэшбэк" для выплат.