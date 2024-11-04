Октябрьский экспорт Украины стал крупнейшим за 2024 год: в Минэкономики назвали причины
В октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долл, что на 18,7% больше сентябрьских показателей.
Об этом сообщает Минэкономики.
Отмечается, что общий экспорт с начала года достиг 34,6 млрд долл.
Рост произошел прежде всего благодаря увеличению экспорта агропродукции и эффективной работе морского коридора, по словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.
Физические объемы экспорта за десять месяцев 2024 года (110 млн тонн) уже превысили показатель за весь 2023 год (100 млн тонн).
Сообщается, что главные экспортные товары Украины в октябре 2024 года по стоимости:
- подсолнечное масло (447,2 млн долл);
- кукуруза (363,6 млн долл);
- пшеница (318,2 млн долл);
- соевые бобы (260 млн долл)
- рапс (239,2 млн долл);
- железная руда (166,8 млн долл).
Больше всего экспорта идет в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию
В ЕС в целом экспортировано товаров на 2,38 млрд (+15,8% по сравнению с сентябрем).
Напомним:
Третий квартал 2024 года принес украинской экономике от IT 1,6 млрд долл, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также его показатели на 2,8% или 46 млн долл меньше чем в предыдущем квартале.