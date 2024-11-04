Октябрьский экспорт Украины стал крупнейшим за 2024 год: в Минэкономики назвали причины

В октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долл, что на 18,7% больше сентябрьских показателей.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что общий экспорт с начала года достиг 34,6 млрд долл.

Рост произошел прежде всего благодаря увеличению экспорта агропродукции и эффективной работе морского коридора, по словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.

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Физические объемы экспорта за десять месяцев 2024 года (110 млн тонн) уже превысили показатель за весь 2023 год (100 млн тонн).

Сообщается, что главные экспортные товары Украины в октябре 2024 года по стоимости:

подсолнечное масло (447,2 млн долл);

кукуруза (363,6 млн долл);

пшеница (318,2 млн долл);

соевые бобы (260 млн долл)

рапс (239,2 млн долл);

железная руда (166,8 млн долл).

Больше всего экспорта идет в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию

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В ЕС в целом экспортировано товаров на 2,38 млрд (+15,8% по сравнению с сентябрем).

Напомним:

Третий квартал 2024 года принес украинской экономике от IT 1,6 млрд долл, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также его показатели на 2,8% или 46 млн долл меньше чем в предыдущем квартале.