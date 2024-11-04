Более 13 тысяч человек на Сумщине без света: причины

Из-за непогоды и последствий вооруженной агрессии РФ на Сумщине более 13 тыс человек оказались без света.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыоблэнерго".

Вследствие вооруженной агрессии России против Украины без электроэнергии находятся более 7 тысяч потребителей.

Отмечается, что в результате непогоды на территории Сумщины почти 6 тысяч потребителей временно без электроэнергии. Из-за сильных порывов ветра повреждены электросети в Конотопском и Сумском районах.

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Больше всего от обстрелов оккупантов пострадали электрические сети в Глуховской, Сумской, Белопольской громадах. Также есть поврежденные объекты энергетики в Середино-Будской, Великописаревской, Краснопольской, Путивльской, Конотопской, Буринской и Роменской громадах.