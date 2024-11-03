Прокуратура не смогла расторгнуть соглашение 8-летней давности о поставках АЭС датчиков

Південноукраїнська атомна електростанція Фото: Енергоатом

Прокуратура не смогла в суде расторгнуть соглашение между НАЭК "Энергоатом" и ООО "ТД Измерительная Техника" о поставках АЭС датчиков давления, а также не отсудила у частной компании более 400 тыс грн.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 21 октября.

В 2016 году обособленное подразделение "Южно-Украинская атомная электростанция" ( теперь Південноукраїнська) ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом" заказала „ТД Измерительная Техника" 19 датчиков давления „Сафир" за 408 тыс грн.

На торгах у победителя было два конкурента: ООО "Компания „Профи-Строй" и ЧАО „Манометр-Харьков". Обе компании предложили более высокие суммы.

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"ТД Измерительная Техника" поставил датчика давления, а „Энергоатом" оплатил подрядчику.

В то же время, в 2019 году Антимонопольный комитет решил, что "Измерительная Техника" и "Манометр-Харьков" нарушили закон о защите экономической конкуренции, согласовав свои действия при подготовке и участии в закупке.

В частности, антимонопольщики выяснили, что эти две фирмы связаны, совместно используют точки доступа к сети Интернет и средства связи, имеют хозяйственные отношения, синхронно действовали, находились по одному адресу и тому подобное.

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В результате АМКУ оштрафовал "Измерительную Технику" и "Манометр-Харьков" по 40 тыс грн.

Позже руководитель Вознесенской окружной прокуратуры Николаевской области Вита Денисенко в интересах Госаудитслужбы обратилась в суд с требованием расторгнуть договор АЭС (находится на Николаевщине) с частным предприятием, и взыскать с ООО "ТД Измерительная Техника" 408 тыс грн. Прокуратура считает, что действия фирмы противоречат интересам государства и общества.

В то же время, суд пришел к выводу, что только сам факт нарушения антиконкурентного законодательства частным предприятием не может быть основанием для признания оспариваемой сделки недействительной и противоречащей интересам государства и общества.

Кроме того, "ТД Измерительная Техника" оштрафовали антимонопольщики на 40 тыс грн. То есть, фирма понесла ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Поэтому суд отказался расторгнуть соглашение между НАЭК "Энергоатом" и ООО "ТД Измерительная Техника" и взыскать с фирмы 408 тыс грн, а расходы на судебный сбор возложил на Николаевскую областную прокуратуру.

В 2016 году владельцами харьковского "ТД Измерительная Техника" были Владимир и Людмила Лебединские. Руководителем и владельцем крупного пакета акций ЗАО "Манометр-Харьков" является уже упомянутый Владимир Лебединский.