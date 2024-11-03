Появилось видео испытаний украинского боевого модуля "Січ" на новой машине "Варта 2"

Компания "Украинская бронетехника" испытала украинский боевой модуль "Січ" на своем новом бронеавмтомобиле "Варта-2".

Видео с испытаний опубликовано на подкасте УП:Оборонкаст.

Бронеавтомобиль "Варта 2" - новинка на украинском рынке бронемашин, которую разработала компания "Украинская бронетехника" (УБ). Сейчас модель проходит процедуру кодификации, после чего будет готова к контрактированию.

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От других машин она будет отличаться повышенной огневой мощью, которую обеспечивает 30мм автоматическая пушка из серийного боевого модуля "Січ" украинского производства.

Как рассказывал директор УБ Владислав Бельбас "Милитарному", под машину "Варта 2" этот боевой модуль доработают в сторону уменьшения веса и отдачи для более стабильной стрельбы. Главное преимущество такой турели - управление ею осуществляется изнутри машины, то есть оператор остается защищенным.

Подробнее о компании "Украинская бронетехника" читайте в материале: "Прятки от ракет, российские шпионы и много украинского оружия. Интервью с директором "Украинской бронетехники" Бельбасом"

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