Два миллиона украинцев смогут получить "тысячу Зеленского" без установки "Дії"

Около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременное пособие в рамках программы "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 грн через "Укрпочту".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

В частности, речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью I и II группы, а также получателях социальной помощи, в частности на прифронтовых территориях, которые получают ее через отделения "Укрпочты".

Перечень граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", сформирует Министерство социальной политики. Тем, кто будет включен в такой перечень, не нужно будет подавать заявку на получение помощи по программе "Зимняя еПоддержка" через приложение "Дія".

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Ожидается, что первые выплаты по утвержденным Минсоцполитики спискам будут осуществляться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря. Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".

В компании отметили, что получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, приобретение продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях "Укрпочты", а также на подписку газет и журналов или приобретение почтовой продукции.

Напомним:

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Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского о единовременном пособии в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, который находится на территории страны. Деньги от государства поступят уже этой зимой.