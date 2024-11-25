В Киеве 500 домов остались без газа из-за аварии из-за аварии
Понедельник, 25 ноября 2024, 19:51 -
В Святошинском районе Киева временно без газа остается более 500 домов, преимущественно из частного сектора.
Об этом сообщили в КГГА.
Как говорится в сообщении, газ исчез из-за аварийной ситуации, которая произошла на одном из объектов системы газоснабжения.
"На месте уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов. Завершение работ и восстановление газоснабжения предварительно планируется завтра до конца суток", - сообщили в КГГА.
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