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В Киеве 500 домов остались без газа из-за аварии из-за аварии

Понедельник, 25 ноября 2024, 19:51 - Виктор Волокита

В Святошинском районе Киева временно без газа остается более 500 домов, преимущественно из частного сектора.

Об этом сообщили в КГГА. 

Как говорится в сообщении, газ исчез из-за аварийной ситуации, которая произошла на одном из объектов системы газоснабжения.

"На месте уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов. Завершение работ и восстановление газоснабжения предварительно планируется завтра до конца суток", - сообщили в КГГА.

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Киев газ
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