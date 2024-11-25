Нефть отреагировала на новости о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"

В понедельник цены на нефть упали более чем на $1 после того, как Axios сообщило, что Израиль и Ливан достигли договоренностей о прекращении конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Об этом сообщает агентство Retuers.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,34 (или 1,78%), до $73,83 за баррель по состоянию на 9:00 CST (15:00 по Гринвичу). Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на $1,44 (или 2,02%), до $69,80 за баррель.

Израиль в понедельник заявил, что движется в направлении прекращения огня в войне с "Хезболлой", но остаются нерешенные вопросы.

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Между тем ливанские чиновники выражают осторожный оптимизм, но отмечают, что не доверяют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.