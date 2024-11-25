Украинские банки пройдут стресс-тестирование в 2025 году: оценят их устойчивость

Национальный банк Украины одобрил концепцию оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году. Оценивать устойчивость будут по состоянию на 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре, с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка будет включать три этапа:

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оценку качества активов независимыми аудиторами,

экстраполяцию ее результатов,

стресс-тестирование крупнейших банков по базовому, неблагоприятному сценариям.

В частности, третий этап, или стресс-тестирование, охватит крупнейшие банки с показателями объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банки, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. Это обеспечит охват более 90% чистых активов банковской системы.

Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2025 года.

По графику в декабре 2024 года НБУ утвердит техническое задание и перечень банков для стресс-тестирования, до конца апреля 2025 года аудиторы должны завершить оценку качества активов. До 10 августа НБУ утвердит результаты оценки и при необходимости направит банкам требования о составлении программ капитализации/реструктуризации.

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Напомним:

Оценка устойчивости банков в Украине осуществлялась с 2018 года ежегодно, за исключением 2020-2022 годов. После перерыва оценка была возобновлена в 2023 году по состоянию на 1 апреля, но с рядом особенностей. По результатам этой оценки большинство банков в Украине имели достаточный капитал, а банковская система в целом - высокий запас прочности.