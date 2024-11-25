Россия в пять раз сокращает инвестиции в крупнейшие железнодорожные проекты

Инвестиции в крупнейшие российские железнодорожные проекты сократят в пять раз из-за долгов Российской железной дороги (РЖД).

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Инвестиции в модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали в России планируют уменьшить в пять раз - до $720 млн (75 млрд рублей). Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом будут практически заморожены.

Отмечается, что инвестиционную программу транспортной монополии, которая охватывает, в частности, расходы на капитальное строительство, в 2025 году уменьшат на 37%.

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С 12 млрд долл (1,3 трлн рублей) капитальные расходы РЖД сократятся до 8 млрд долл (834 млрд рублей), при этом почти вся сумма пойдет на поддержку текущей деятельности компании.

Главными проблемами для РЖД стали долг и растущие процентные ставки.

В середине 2024 года суммарная задолженность РЖД достигала 24 млрд долл (2,54 трлн рублей), а к 2025 году долговая нагрузка компании может вырасти до 37 млрд долл (3,9 трлн рублей).

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Сообщается, что в следующем году РЖД придется потратить 6,62 млрд долл (688 млрд рублей) только на обслуживание долга, что почти в шесть раз превышает показатель 2023 года, а прибыль компании может сократиться вдвое - до 780 млн долл (81,6 млрд рублей).

Помимо растущего долга, РЖД испытывает острый дефицит персонала - не хватает сборщиков поездов, осмотрщиков вагонов, монтеров пути.

Чтобы справиться с ситуацией, РЖД нужно повышать зарплаты, но на эти цели выделено всего 190 млн долл (20 млрд рублей) - в пять раз меньше, чем нужно.