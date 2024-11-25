Все разделы
Укр / Рус

Энергетики предупредили, что в понедельник могут меняться объемы отключений света

Понедельник, 25 ноября 2024, 11:27 - Артур Крыжный

В энергосистеме сохраняется дефицит генерации, и ситуация в ней меняется - возможны изменения в применении мер ограничения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения", - говорится в сообщении.

Реклама:

Энергетики напомнили, что в период с 14:00 до 20:00 в понедельник 25 ноября во всех регионах действуют графики почасовых отключений.

Актуальный график применения отключений можно узнать на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Развитие распределенной генерации – это путь к энергетической независимости 25 ноября 2024, 08:12
В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов 24 ноября 2024, 18:06
За сутки энергетики запитали почти 40 тысяч потребителей 24 ноября 2024, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте