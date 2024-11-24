Вероятный следующий министр торговли США ведет переговоры о криптокредитовании на $2 млрд

Говард Лютник, которого номинировали в качестве следующего главы департамента торговли США, ведет переговоры об углублении финансовых связей между его бизнесом и Tether Holdings Ltd.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Лютника Cantor Fitzgerald LP обсуждает возможность получения поддержки от Tether для запланированной многомиллиардной программы кредитования клиентов, предоставляющих биткоин в качестве залога, сообщили источники Bloomberg.

Tether управляет крупнейшим "стейблкоином" USDT.

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Финансирование программы начнется с 2 миллиардов долларов и, как ожидается, в конечном итоге достигнет десятков миллиардов, сообщил отдельный человек в интервью агентству Bloomberg.

В настоящее время Tether использует депозитарный бизнес Cantor для хранения миллиардов долларов Казначейства США, которые поддерживают стоимость его доминирующего стейблкоина USDT. По словам людей, знакомых с этим вопросом, эти депозитарные отношения приносят Cantor десятки миллионов долларов в год.

Хотя Cantor пытается нанять персонал для запуска программы, формально она еще не начала предоставлять кредиты. Если Tether примет участие в программе, криптовалютная компания, вероятно, будет одним из нескольких финансовых доноров, сказал один из собеседников.

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Tether столкнулся с пристальным вниманием со стороны правительств, включая США, в отношении возможных нарушений санкций и правил борьбы с отмыванием денег. Компания отрицает эти обвинения.

Ранее в ноябре сообщалось, что Говард Лютник возглавит Департамент торговли США.