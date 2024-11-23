Мировые банки могут остановить кредитование второго богатейшего человека Индии после обвинений в США
Некоторые мировые банки рассматривают возможность временного приостановления предоставления новых кредитов Adani Group, принадлежащей миллиардеру Гаутаму Адане после выдвижения обвинений в США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Власти США 21 ноября обвинили Адани и еще семь человек в том, что они согласились дать взятки индийским чиновникам на сумму 265 миллионов долларов, чтобы получить контракты, которые могли бы принести 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет, а также разработать крупнейший в Индии проект солнечной энергетики.
Adani Group заявила, что эти обвинения, а также обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США в параллельном гражданском деле, являются "безосновательными и отрицаемыми", и что она будет искать "все возможные средства правовой защиты".
По рейтингу Forbes, на ноябрь 2024 года, Адани является вторым самым богатым человеком Индии после Мукеша Амбани.
После этих обвинений рейтинговое агентство S&P предупредило, что группе понадобится регулярный доступ к рынкам капитала и долговых обязательств, учитывая ее большие планы роста.
Руководители двух глобальных кредиторов Адани сообщили, что им неоднократно звонили из их банков, чтобы обсудить риски группы и влияние обвинительного заключения на ее финансовое состояние. По информации источников Reuters, несколько международных банков рассматривают вариант временного прекращения выдачи новых кредитов группе Adani после обвинений, выдвинутых в США, но при этом будут сохранять действующие займы.
Исследовательская компания CreditSights назвала рефинансирование бизнеса конгломерата в области зеленой энергетики, который находится в центре обвинений, самой большой проблемой в ближайшей перспективе.
Облигации, выпущенные группой Adani, резко снизились в цене в пятницу 22 ноября, продолжая падение, начавшееся в четверг 21 ноября после первых сообщений о деле в США.
Хотя акции отдельных компаний группы частично вернули потери предыдущего дня, общая рыночная капитализация всех 10 компаний Adani сократилась на 27,9 млрд долл за два торговых дня.
Совет по ценным бумагам и биржам Индии, регулятор рынка страны, проводит предварительные проверки, чтобы выяснить, были ли раскрытия информации, сделанные компаниями Адани, неадекватными и не нарушали ли они местные рыночные правила, сообщил агентству Reuters представитель SEBI.