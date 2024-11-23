Мировые банки могут остановить кредитование второго богатейшего человека Индии после обвинений в США

Гаутам Адани Getty Images

Некоторые мировые банки рассматривают возможность временного приостановления предоставления новых кредитов Adani Group, принадлежащей миллиардеру Гаутаму Адане после выдвижения обвинений в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Власти США 21 ноября обвинили Адани и еще семь человек в том, что они согласились дать взятки индийским чиновникам на сумму 265 миллионов долларов, чтобы получить контракты, которые могли бы принести 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет, а также разработать крупнейший в Индии проект солнечной энергетики.

Adani Group заявила, что эти обвинения, а также обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США в параллельном гражданском деле, являются "безосновательными и отрицаемыми", и что она будет искать "все возможные средства правовой защиты".

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По рейтингу Forbes, на ноябрь 2024 года, Адани является вторым самым богатым человеком Индии после Мукеша Амбани.

После этих обвинений рейтинговое агентство S&P предупредило, что группе понадобится регулярный доступ к рынкам капитала и долговых обязательств, учитывая ее большие планы роста.

Руководители двух глобальных кредиторов Адани сообщили, что им неоднократно звонили из их банков, чтобы обсудить риски группы и влияние обвинительного заключения на ее финансовое состояние. По информации источников Reuters, несколько международных банков рассматривают вариант временного прекращения выдачи новых кредитов группе Adani после обвинений, выдвинутых в США, но при этом будут сохранять действующие займы.

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Исследовательская компания CreditSights назвала рефинансирование бизнеса конгломерата в области зеленой энергетики, который находится в центре обвинений, самой большой проблемой в ближайшей перспективе.

Облигации, выпущенные группой Adani, резко снизились в цене в пятницу 22 ноября, продолжая падение, начавшееся в четверг 21 ноября после первых сообщений о деле в США.

Хотя акции отдельных компаний группы частично вернули потери предыдущего дня, общая рыночная капитализация всех 10 компаний Adani сократилась на 27,9 млрд долл за два торговых дня.

Совет по ценным бумагам и биржам Индии, регулятор рынка страны, проводит предварительные проверки, чтобы выяснить, были ли раскрытия информации, сделанные компаниями Адани, неадекватными и не нарушали ли они местные рыночные правила, сообщил агентству Reuters представитель SEBI.