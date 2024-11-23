Азартные игры: у фирмы главы ассоциации деятелей игорного бизнеса отсудили 17 миллионов

Хозяйственный суд города Киева взыскал в пользу госбюджета 17 млн грн с ООО "Фан гейм" (совладелицей является руководитель Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Тамара Голубчик), которое не уплатило за лицензии на проведение азартных игр.

Об этом свидетельствует решение суда от 24 октября.

В 2021-2022 годах Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдало организатору азартных игр ООО "Фан гейм" ряд лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов.

Речь шла о 102 лицензированных игровых автоматах.

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"Фан гейм" должен был проплатить за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр за каждый год действия лицензии до 03.04.2023. Однако, этого не сделал. Поэтому КРАИЛ в августе 2023 года аннулировал все лицензии.

Прокуратура, которая обратилась с иском в суд, в неуплате за лицензии увидела нарушение интересов государства. Правоохранители решили, что взыскание средств с организатора азартных игр в госбюджет будет способствовать своевременному финансированию насущных потребностей государства в условиях военного положения, а следовательно - и укреплению государства в условиях вооруженного отпора агрессору.

Суд согласился с доводами прокуратуры и назначил ООО "Фан гейм" оплатить 16,03 млн грн задолженности, 3% годовых в размере 517 тыс грн и инфляционные 516 тыс грн.

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Основателями столичного "Фан гейм", которое, по данным YouControl, имело право на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов под брендом ENERGY CASINO, является Константин Ильченко и Тамара Голубчик. Она вместе с поляком Марцином Томашем Вольским указаны бенефициарами фирмы. Последний сейчас является руководителем "Фан гейм". До 2023 года предприятие возглавляла Голубчик.

Тамара Голубчик возглавляет Украинскую ассоциацию деятелей игорного бизнеса.