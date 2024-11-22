"Vodafone Украина" обязали устранить нарушения требований к повышению энергонезависимости

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) по итогам октябрьских проверок выдала предписание об устранении нарушения "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина").

Об этом сообщил председатель НКЭК Александр Животовский, отметив, что комиссия проверила выполнение операторами мобильной связи ужесточенных требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по повышению энергонезависимости, передает "Интерфакс-Украина".

"Это достаточно жесткие требования (НЦУ для телеком-операторов - ред). По тем проверкам, которые мы уже сделали - не видим выполнения, очень низкий процент. По результатам проверки в октябре мы уже вынесли предписание "Vodafone-Украина", ждем реакции оператора", - сказал Животовский.

Он подчеркнул, что проводя проверки мобильных операторов, регулятор фокусируется не на наказании, а на мотивации повышать энергонезависимость сетей операторов и их устойчивость к аварийным внештатным ситуациям.

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"Мы проверяли и в дальнейшем будем проверять операторов по готовности их сетей к отключениям электроэнергии. В прошлом 2023 году проведено 18 проверок, а в этом году их общее количество возрастет на 25%. Каждая проверка это - одна область, в которой работает оператор. В этом году нам удастся сделать где-то 24 проверки", - сказал Животовский.

С начала полномасштабного вторжения за невыполнение требований распоряжений НЦУ были установлены административные санкции только одной компании - lifecell. В марте 2024 года НКЭК оштрафовала третьего по величине мобильного оператора на 10,45 млн грн за невыполнение требований по автономности. Нарушение было установлено во время проверки в августе 2023 года.

Напомним:

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НЦУ издал распоряжение, согласно которому операторы мобильной связи должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения.

"Киевстар", „Vodafone Украина" и lifecell выпустили совместное заявление, в котором проинформировали своих пользователей о том, что обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений крайне сложно.