Пенсионный фонд обновил данные о средней зарплате в Украине
Пятница, 22 ноября 2024, 19:29 -
Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы за третий квартал 2024 года, которые учитываются для исчисления пенсий.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Для исчисления пенсии в третьем квартале этого года были утверждены показатели средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы:
- в июле - 17 347 грн,
- в августе - 17 001 грн,
- в сентябре - 18 021 грн.
Напомним:
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По данным Госстата, во 2 квартале этого года средняя зарплата по Украине составила - 20 964 грн
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