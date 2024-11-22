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Пенсионный фонд обновил данные о средней зарплате в Украине

Пятница, 22 ноября 2024, 19:29 - Виктор Волокита

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы за третий квартал 2024 года, которые учитываются для исчисления пенсий.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Для исчисления пенсии в третьем квартале этого года были утверждены показатели средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы:

  • в июле - 17 347 грн,
  • в августе - 17 001 грн,
  • в сентябре - 18 021 грн. 

Напомним:

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По данным Госстата, во 2 квартале этого года средняя зарплата по Украине составила - 20 964 грн

зарплата
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