Экономика ЕС под угрозой из-за потенциальной политической нестабильности во Франции и Германии

Три руководителя центральных банков ЕС забили тревогу из-за экономического спада, предупредив, что политический паралич делает Европу еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Financial Times.

В совместном заявлении руководители Бундесбанка и Банка Франции заявили, что Европа будет "обречена", если Германия и Франция не смогут возродить "совместные французско-германские действия".

Призыв глав центробанков Германии и Франции к "совместным французско-немецким действиям" прозвучал в колонке, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde, в которой утверждается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, вероятно, усилит давление на экономику Европы, которая переживает трудные времена, и ее "следует воспринимать как тревожный звонок".

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Тем временем Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, выступила с речью, в которой подчеркнула "неотложность" реформы рынков капитала, которая не сопровождалась "ощутимым прогрессом", несмотря на растущие риски.

Она раскритиковала "чрезвычайно фрагментированные" финансовые рынки Европы и призвала политических лидеров "обойти корыстные интересы, которые в древности защищали, как крепость".