Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского о единовременном пособии в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, который находится на территории страны. 1 000 гривен от государства поступит уже этой зимой.
Об этом сообщают Минцифра и Дия.
Инициатива предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.
Оформить выплату можно будет через приложение Дія или Укрпочту, а потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских или образовательных услуг, транспорт, мобильную связь и страхование.
Кроме того, эти средства можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Наличные с карты снять нельзя.
Выплаты будут осуществляться за счет остатков бюджета, которые не имеют военного назначения.
Кроме того, в Дії на эту сумму можно получить военные обязательства. В Дії добавили, что о деталях этой опции сообщат позже.
В Минэкономики и Минсоцполитики уточнили, что будет действовать программа в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Потратить средства "Зимней еПоддержки" можно будет до конца 2025 года.
Граждане, которые не нуждаются в поддержке от государства, могут ее не оформлять, или направить "Зимнюю еПоддержку" на ВСУ.
Как получить выплату
С помощью приложения Дія:
1) установить мобильное приложение Дія
2) Если у вас нет карты "Национальный кэшбек", надо ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк)
3) В Дії в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбэка"
3) Выбрать в приложении Дія услугу "Зимняя еПоддержка"
4) Подать заявку на получение помощи
5) Ожидайте зачисления средств
Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 грн
С помощью Укрпочты
Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту" - смогут получить "Зимнюю еПоддержку" через "Укрпочту".
Потратить средства они смогут также через "Укрпочту" - на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.
Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.
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