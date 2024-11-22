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В Славянске оборудовали укрытия для школ, хотя обучение дистанционное

Пятница, 22 ноября 2024, 17:12 - Владимир Туник-Фриз

В Славянске завершили оборудование укрытий для учебных заведений, однако обучение в школах Донецкой области проходит в онлайне.

Об этом сообщает издание Славянские ведомости.

Отмечают, что о завершении оборудования укрытий для учебных заведений сообщила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.

Отмечается, что работы по обустройству укрытий в учебных заведениях, включающих 14 школ и 4 детсада, уже завершены в восьми громадах области: Славянской, Краматорской, Андреевской, Николаевской, Криворожской, Новогродовской, Новодонецкой и Покровской.

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Отмечают также, что в 2024 году на обустройство укрытий было выделено 50 миллионов гривен.

В ответ на запрос ЭП Министерство образования и науки Украины сообщило, что в абсолютном большинстве школ Донецкой области обучение происходит дистанционно.

Так, из 256 учреждений общего и среднего образования 254 работают в дистанционном режиме, тогда как 2 школы работают офлайн.

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Из 77 412 учеников, получающих образование в школах Донецкой области, только 148 получают образование оффлайн.

Донбасс образование
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