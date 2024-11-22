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Нацбанк инициировал банкротство харьковского страховщика

Пятница, 22 ноября 2024, 16:53 - Виктор Волокита

Хозяйственный суд Харьковской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Промышленно-страховая компания" ("Промстрах") по заявлению Национального банка Украины.

Об, как сообщает НБУ, говорится в официальном объявлении, обнародованном на сайте Верховного суда.

ЧАО "Промстрах" отнесли к категории неплатежеспособных. 

Еще 24 сентября 2024 года Национальный банк аннулировал лицензию компании на осуществление страховой деятельности. 

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Кредиторы компании, которые имеют финансовые требования к "Промстрах", обязаны подать в суд письменные заявления вместе с подтверждающими документами в течение 30 дней с момента публикации объявления.

Сейчас директором и основным владельцем компании указан Махмуд Курбонов.

страховые компании
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