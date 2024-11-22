В Британии мужчина поджигал связанный с Украиной бизнес в интересах РФ

В пятницу британец признался, что совершил поджог лондонской коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, и что он получил деньги от иностранной разведки по делу, которое прокуратура связывает с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

22-летний Джейк Ривз признал себя виновным в лондонском Королевском суде Вулвича по обвинению в поджоге помещения на промышленной территории в восточном Лондоне в марте этого года. В октябре еще один мужчина, 20-летний Дилан Эрл, также признался в совершении поджога.

По информации Reuters, поджог был совершен на территории связанного с Украиной бизнеса.

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Джейк Ривз также признал обвинения по новому британскому Закону о национальной безопасности (NSA) в получении материальной выгоды от иностранной разведывательной службы.

Британская королевская прокуратура заявила в апреле, когда были предъявлены обвинения, что действия Эрла были в пользу российского государства. Прокурор Дункан Пенни не предоставил никаких подробностей о деле против Ривза.

Судебный процесс по этим обвинениям должен состояться в июне 2025 года. После него Эрл и Ривз будут осуждены.

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