Apple может сдерживать инновации в браузерах для смартфонов - британский регулятор

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании заявило, что его следственная группа предварительно установила, что рынок мобильных браузеров не работает должным образом для британского бизнеса и миллионов пользователей телефонов.

Об этом сообщает Reuters.

Наибольшее беспокойство группы связано с политикой Apple по доступу к Интернету на iPhone. Она предварительно установила, что правила Apple ограничивают возможности конкурентов создавать новые функции, которые могли бы принести пользу потребителям.

В заявлении говорится, что многие меньшие британские разработчики приложений хотели использовать прогрессивные веб-приложения - альтернативный способ предоставления приложений пользователям без загрузки их через магазин приложений - но эта технология не смогла полноценно развиваться на устройствах Apple.

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Соглашение о распределении доходов между Google и Apple также уменьшило их стимулы конкурировать в мобильных браузерах на устройствах Apple, как оказалось в исследовании.

"Мы обеспокоены тем, что вмешательства, о которых говорится в отчете для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Законом о цифровых рынках, конкуренции и потребителей, подорвут конфиденциальность и безопасность пользователей и помешают нашей способности создавать технологии, которые отличают Apple", - говорится в заявлении компании.

Напомним:

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Apple предложила потратить 100 млн долл на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.