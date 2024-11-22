еОселя: в Украине молодежь начала получать более доступную ипотеку
В Украине начали выдавать молодежи ипотечные кредиты по программе еОселя, согласно которым украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку, оплатив вдвое ниже первый взнос - от 10% от стоимости жилья.
Об этом сообщает пресс-служба Минэконмиссии
Первый кредит по новым условиям в Ощадбанке получил 23-летний предприниматель, который приобрел однокомнатную квартиру в Чернигове.
"Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки еОселя составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Напомним:
Оформить доступную ипотеку по программе еОселя можно через приложение Дія. Для этого нужно:
- В приложении Дія перейти в раздел Сервисы и выбрать еОселя.
- Заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк.
- Подписать необходимые документы с помощью Дія.Підпису.