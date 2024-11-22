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еОселя: в Украине молодежь начала получать более доступную ипотеку

Пятница, 22 ноября 2024, 16:19 - Виктор Волокита

В Украине начали выдавать молодежи ипотечные кредиты по программе еОселя, согласно которым украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку, оплатив вдвое ниже первый взнос - от 10% от стоимости жилья. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэконмиссии

Первый кредит по новым условиям в Ощадбанке получил 23-летний предприниматель, который приобрел однокомнатную квартиру в Чернигове.

"Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки еОселя составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Напомним:

Оформить доступную ипотеку по программе еОселя можно через приложение Дія. Для этого нужно:

  • В приложении Дія перейти в раздел Сервисы и выбрать еОселя.
  • Заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк.
  • Подписать необходимые документы с помощью Дія.Підпису.

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