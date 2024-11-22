Швеция готовит крупную инвестицию в производство Украиной своего дальнобойного оружия

Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Швеции.

Йонсон заявил, что Швеция вскоре выделит "значительные средства" в качестве инвестиции, что позволит Украине запустить массовое производство собственных дальнобойных ракет и ударных беспилотников.

Министр отметил, что это сделают по примеру Дании – направляя средства в украинский ОПК.

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"Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и наращивания дальнобойных возможностей Украины. У Украины должно быть все необходимое для того, чтобы защищаться", – заявил Пол Йонсон.

Он напомнил, что Швеция не устанавливала для Украины никаких ограничений на применение шведского оружия.

"Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с нормами международного права. Поддержка Украины – это не эскалация", – подчеркнул Йонсон.

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Напомним, на прошлой неделе Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины.

20 ноября в Дании состоялась первая встреча в рамках нового формата оборонного сотрудничества "Северная группа-Украина", в котором всего 12 стран.

Европейская правда